В Железнодорожном районе Красноярска выявляют самовольно установленные временные объекты. Фото: администрация города

В Железнодорожном районе сотрудники администрации района провели рейд по выявлению самовольно установленных временных объектов.

Первой точкой ревизии стали 33 овощехранилища, расположенные на улице Менжинского между домами 11а и 13. Они были построены жителями еще в 90-е годы самовольно – документов ни на землю, ни на постройки у «хозяев» нет. Специалисты отдела недвижимости районной администрации признали их ветхими и аварийными. Все они будут снесены, а территория благоустроена. Тем, кто попросил время на перенос своих запасов, такую отсрочку предоставили.

«Во-первых, владельцы погребов регулярно выбрасывают пищевые отходы в мусорные баки стоящих рядом жилых домов. Во-вторых, эстетики никакой. Торчат вот эти крышки – многие с кладбищем сравнивают. С некоторых погребов металлические крышки воруют, чтобы сдать на металлолом. Это опасно. Дети бегают, могут упасть. Здесь нужно благоустройство», -делится жительница Железнодорожного района Людмила Остапчук.

В прошлом году на Менжинского уже демонтировали 36 овощехранилищ, оставшиеся – снесут этим летом. В 2024-м году освобождённый участок земли планируют благоустроить в рамках инициативных проектов горожан. Сейчас жители совместно со специалистами районной администрации готовят дизайн-проект обновлённого общественного пространства, который летом будут защищать в городской администрации.

«Жалоб на такие конструкции от жителей Железнодорожного района поступает достаточно много, не только с улицы Менжинского. Здесь важно учитывать оба мнения: и тех кто «за» снос таких объектов по соображениям безопасности и дальнейшего благоустройства, и тех, кто «против». Как правило, это пожилые люди, у которых нет гаражей, в таких погребах они хранят свои соленья. Раньше было много критики, но сейчас люди начинают относиться с пониманием», - отмечает депутат Красноярского городского Совета Вячеслав Дюков.

Вторая точка ревизии – Толстого, 32, где торговый павильон превратился в полотно для граффити и несанкционированной рекламы. Оказалось, что владелец торговой точкой заниматься совсем не хочет, ведь срок аренды уже истёк. Специалисты отдела недвижимости направили хозяину уведомление о сносе. В случае, если он откажется демонтировать павильон в добровольном порядке, в течение 30 дней его снесут принудительно.

«С начала 2023 года в Железнодорожном районе мы провели порядка 80 рейдов. Было выявлено 66 самовольно установленных объектов, с которыми сейчас ведётся активная работа. 20 из них – временные сооружения, у которых истёк срок договора аренды, соответственно, они должны быть снесены», - резюмировал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Последняя точка ревизии – улица Омская. Здесь находятся несколько самовольно установленных так называемых «гаражей-ракушек», которые в этом году пойдут под снос. На этом месте появится дорога, ведущая к социальному городку на улице 8-го марта, где строится новая школа. Сегодня специалисты отдела недвижимости районной администрации разместили на гаражах уведомления о необходимости демонтажа павильонов в течение недели.

Добавим, что по всем вопросам, касающимся временных объектов, жители района могут обращаться в отдел недвижимости районной администрации по телефонам: 221-86-28 и 221-81-88, а также в официальные группы администрации Железнодорожного района в Телеграме и во Вконтакте.