В Красноярске военного осудили на пять лет колонии за самовольную поездку из зоны СВО в Туву

Фото: Красноярский гарнизонный суд

В Красноярске вынесли приговор военнослужащему, который самовольно уехал из зоны СВО на родину – в Туву. Об этом сообщает гарнизонный военный суд.

Изначально мужчина служил в Хабаровском крае, но затем был переброшен в зону СВО на территорию Луганской народной республики. Оттуда в сентябре 2022 года солдат уехал самовольно, чтобы, по его словам, «отдохнуть». Спустя два месяца мужчина сам пришел в комендатуру Кызыльского гарнизона.

11 сентября мужчину судили в Красноярском крае. Его признали виновным по статье ««Самовольное оставление части или места службы». Жителю Тувы назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.