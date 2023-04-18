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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:49

В Красноярске военного осудили на пять лет колонии за самовольную поездку из зоны СВО в Туву

Уважительных причин для отпуска у него не было
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Красноярский гарнизонный суд

Фото: Красноярский гарнизонный суд

В Красноярске вынесли приговор военнослужащему, который самовольно уехал из зоны СВО на родину – в Туву. Об этом сообщает гарнизонный военный суд.

Изначально мужчина служил в Хабаровском крае, но затем был переброшен в зону СВО на территорию Луганской народной республики. Оттуда в сентябре 2022 года солдат уехал самовольно, чтобы, по его словам, «отдохнуть». Спустя два месяца мужчина сам пришел в комендатуру Кызыльского гарнизона.

11 сентября мужчину судили в Красноярском крае. Его признали виновным по статье ««Самовольное оставление части или места службы». Жителю Тувы назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.