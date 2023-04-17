В Красноярске на руководителя Красспорта завели пятое уголовное дело. Фото: СК

В Красноярске в ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова выявлен новый преступный эпизод. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, на него завели пятое уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения».

По версии следствия в 2021 году обвиняемый получил более 60 тысяч рублей. По его указанию Спортивная школа олимпийского резерва оплатила эту сумму за якобы уборку помещения. Хотя на самом деле никто ничего не убирал, а сам исполнитель даже не подозревал, что с ним заключали какой-то договор. Деньги пошли на строительство загородного дома Черноусова.

Напомним список ранее заведенных дел. Точнее – похищенные им суммы. Первое – за получение взятки от МАУ «ЦСК» в размере более 550 тысяч рублей (в виде строительных и горюче-смазочных материалов и транспортных услуг – для строительства своего загородного дома). Второе – на сумму около 350 тысяч рублей, тоже от МАУ «ЦСК». Третье дело – около 600 тысяч рублей от Спортивно-оздоровительного комплекса «Лесной». Четвертое – 300 тысяч рублей также от «Лесного».