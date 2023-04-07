В Красноярске на руководителя Красспорта завели четвертое уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший чиновник администрации Красноярска, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Валерий Черноусов стал фигурантом нового уголовного дела, уже четвертого по счету. И вновь по статье «Мошенничество». Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия в 2022 году обвиняемый похитил более 300 тысяч рублей, которые предназначались спортивно-оздоровительному комплексу «Лесной». Обвиняемый приобрел для своих нужд лакокрасочные материалы (воск, пасту пигментную для масла, антисептик). А заплатить за все заставил директора «Лесного».

Напомним, что ранее были заведены три дела. Первое – за получение взятки от МАУ «ЦСК» в размере более 550 тысяч рублей (в виде строительных и горюче-смазочных материалов и транспортных услуг – для строительства своего загородного дома). Второе – на сумму около 350 тысяч рублей, тоже от МАУ «ЦСК». Третье дело – около 600 тысяч рублей от Спортивно-оздоровительного комплекса «Лесной». Если сложить все четыре дела вместе, получается, что обвиняемый прибрал себе более 1,8 миллиона рублей. Вот это и предстоит доказать следователям.