В Красноярске толпа предположительно иностранцев из ближнего зарубежья избила подростка

В Красноярске толпа иностранцев из ближнего зарубежья избила подростка. Фото: скриншот из видео тг-канала "Многонационал"

В Ленинском районе Красноярска толпа молодых людей-граждан ближнего зарубежья избила подростка. Следователи начали проверку.

В соцсетях и тг-каналах сообщают, что конфликту предшествовал конфликт в интернете между юношей и молодым иностранцем. Красноярца убедили выйти «один на один», но встретили парня целой толпой. В итоге подростка избили ногами, заставили пояснять, что «не скинхед» и сняли процесс на видео.

СК сообщает, что, по словам очевидца, все произошло еще около года назад, но видео появилось только сейчас. Сейчас устанавливаются личности всех участников конфликта. Глава СК РФ поручил завести уголовное дело по факту избиения.