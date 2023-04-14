Жители Ачинска обвинили молодую мать в ненадлежащем содержании 3-летнего ребенка

Фото: vk.com/achkid

В Ачинске Красноярского края местное сообщество мам обвинило 22-летнюю девушку в том, что она содержит ребенка в опасных условиях. Пост они опубликовали в соцсети, а полицейские начали проверку.

Жительница Ачинска опубликовала пост в паблике местных мам с рядом фотографий, на которых мальчик лежит на старом матрасе под пледом в грязной квартире. Девушка написала, что мать ребенка употребляет наркотики и алкоголь, а ребенка от нее надо срочно забирать. Ее поддержали другие подписчицы.

vk.com/achkid

Вскоре девушку и ребенка нашли полицейские. Оказалось, что 22-летняя девушка с ребенком живет по другому адресу. Дома у них все в порядке – условия для малыша хорошие. Фотографии же были сделаны в доме родственников. Мать объяснила, что вынуждена оставлять сына в моменты, когда отходит по делам.

С девушкой сейчас работают сотрудники ПДН. На мать составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но причин для изъятия мальчика из семьи в полиции не видят. Однако решается вопрос о постановке семьи на учет.