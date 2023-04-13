В Красноярском крае спасатели обнаружили тело 83-летнего мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новоселовском районе спасатели обнаружили тело 83-летнего мужчины. Искали его много дней – еще 2 апреля он ушел из дома в сторону залива Кокоревского, что на Красноярском водохранилище. Предположительно на рыбалку. И пропал, родные забили тревогу. Полиция подключила службу спасения.

Искали дедушку везде, обследовали более 13 квадратных километров лесного массива и 5 километров береговой линии. И вот сегодня, 13 апреля, появилась информация: найден и, к сожалению, мертв. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств смерти.

В службе спасения Красноярского края сообщили, что с начала 2023 года поступило 13 сообщений о потерявшихся, организованы поиски 22 человек. Найдено 19 человек.