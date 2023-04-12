В Красноярском крае спасатели залезли в дом, в котором изнутри закрылась 3-летняя девочка

Пожарные использовали лестницу, чтобы попасть в квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Ильичево Шушенского района спасателям пришлось забраться в квартиру, чтобы открыть дверь. Внутри была одна трехлетняя девочка, сообщает служба спасения Красноярского края.

Оказалось, что мама ребенка вышла, чтобы отвести старшую дочку в садик, а когда вернулась, не смогла открыть дверь ключом. Пришлось вызывать пожарную службу, которые с помощью автолестницы забрались на второй этаж и попали внутрь.

Выяснилось, что после ухода мамы девочка закрылась на задвижку, которую заклинило так, что даже спасатель с трудом смог ее открыть. После этого происшествия родители пообещали, что не будут оставлять детей одних дома.