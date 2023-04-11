Красноярскую мать-стримершу вместе с двумя детьми доставили в следком. Соцсети

Красноярскую мать-стримершу, которая на камеру издевалась над своим трехлетним ребенком, ругая его нецензурной бранью, полиция нашла в съемной квартире в Октябрьском районе. На молодую женщину завели уголовное дело по статье за истязание малолетнего. Теперь ею занимается региональный следком. Стримершу доставили сюда на допрос.

Установлено, что 23-летняя подозреваемая нигде не работает, живет, по ее словам на детские пособия, которые составляют 22 и 15 тысяч рублей. Старшему ребенку, над которым она издевалась, чуть более трех лет, младшему нет и года. Официально в браке не состоит ни с одним их отцов. Алиментов, видимо, тоже нет. Какие у нее дополнительные источники заработка, пока только предположение.

По предварительной информацией дети могут быть изъяты у матери и временно переданы в социальное учреждение.