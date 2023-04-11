В Красноярске закрыли незаконный пансионат для пожилых людей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрыли еще один пансионат для пожилых людей, работавший незаконно. Иск в суд Центрального района направила прокуратура. Основанием стали результаты проведенной там проверки. На момент проверки в заведении находились десять человек, которых привезли из другого жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск, в ходе проверки пансионата выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, отсутствие первичных средств для тушения пожара, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, на окнах установлены глухие металлические решетки. Две работницы, ухаживающие за пожилыми людьми, не обучены мерам пожарной безопасности.

Питание осуществлялось без соблюдения санитарных норм. Вместо бутилированной либо кипяченой воды людям давали воду из-под крана, пища готовилась в доме из продуктов, не имеющих сертификатов, без утвержденного меню, пробы пищевой продукции не отбирались.

Суд первой инстанции отказал в иске, но затем апелляция была удовлетворена. Решение суда вступило в законную силу и фактически исполнено.