В Красноярске коронавирусом заразились 129 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 1 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 129 человек (сутки назад 137). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 435 280 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 134 пациента (день назад 108), а за все время – 422 520 красноярцев.

За сутки госпитализировано 37 человек, что на 9 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 46 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 302 человек.