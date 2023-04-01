Певец Ваня Дмитриенко рассказал Филиппу Киркорову о лучших местах Красноярска Фото: Артем КИЛЬКИН

Певец Ваня Дмитриенко посоветовал Филиппу Киркорову ряд мест для посещения в Красноярске. Король отечественной эстрады взял информацию к сведению.

Во время стрима в соцсетях, Ваня Дмитриенко проконсультировал Киркорова, который выступит в Красноярске 2 апреля, куда сходить в его родном городе. По мнению юного исполнителя, Киркоров должен посетить «Бобровый Лог», погулять по проспекту Мира, а также сходить в ресторан «Хозяин тайги», который он почему-то назвал «Бюро охотника».

Филипп Киркоров спросил Дмитриенко, стоит ли съездить в Дивногорск. Красноярский певец попытался отговорить от этой затеи, обосновав свои слова тем, что там «не очень развита инфраструктура».

Напомним, что Филипп Киркоров выступит во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина 2 апреля с концертом «Gold. The Greatest Hits». Он планирует провести в Красноярске 2-3 дня.