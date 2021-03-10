Венера-Юпитер: кто такой Ваня Дмитриенко и как стал популярным

Певец Ваня Дмитриенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Юноша успел забраться не только на вершины музыкальных ТОПов, но также обзавелся собственной аудиторией. Окончательно Ваня Дмитриенко стал известен после исполнения песни «Венера-Юпитер» в шоу «Вечерний Ургант».

До успеха

Несмотря на большой и резкий успех, информации о жизни Вани Дмитриенко все еще не так много. Он родился 25 октября 2005 года в Красноярске. Музыкой Ваня начал заниматься с 7 лет. Помимо этого, мальчик долгое время обучался в детском театре «Эти дети». Этот опыт помог исполнителю уверенно выступать и держаться на публике.

При этом никакого серьезного музыкального образования он не имеет. Как рассказывает сам артист, единственное, чем он обучался с преподавателем – это вокал. В остальном Ваня – самоучка.

О семье новой звезды известно также немного. 3 года назад Ваня Дмитриенко переехал с родителями из Красноярска в Москву. Известно, что папа певца живет отдельно. В 2017 году у Вани родилась сводная сестра Варя.

В столице Ваня продолжил совершенствовать свои таланты в музыке. Следующим этапом в карьере стала школа «Республика KIDS». Там он занимался вокалом и пользовался студией. После этого певец принял участие и выиграл в подростковом реалити-шоу группы «Open Kids». Сам музыкант подчеркивает, что победа не дала ему ничего, кроме прекрасного опыта и 100 тысяч новых подписчиков в инстаграме.

Параллельно Ваня записывал каверы на известные песни и рассылал их оригинальным исполнителям. Дебютом на этом поприще стало исполнение песни Макса Коржа «В легких тает дым». Каверы известных хитов в итоге стали основным видом деятельности для Вани Дмитриенко и принесли долю популярности.

Кроме того, юноша трижды пытался пробиться в «Голос. Дети». И последняя попытка оказалась успешной, но музыкант решил идти своим путем.

Успех

В декабре Ваня Дмитриенко записал свой главный на сегодняшний день хит «Венера-Юпитер». По словам музыканта, он даже не рассчитывал на какой-то успех, но на следующий день после опубликования песни в соцсетях в прямом смысле проснулся знаменитым.

Практически сразу стартовали съемки клипа и запись трэка в студии. Сингл вышел 1 января 2021 года. Успех оказался ошеломляющим. На февраль 2021 года «Венера-Юпитер» оказался на 1 месте в чартах Apple Music и Yandex.music, на 2 месте в Itunes, на 3 во Вконтакте, на 17 в Spotify и на 26 в трендах Youtube. Помимо успеха в музыкальных рейтингах, у Вани резко в гору пошли дела и в соцсетях: более 677 тысяч подписчиков в тик-ток и 351 тысяча подписчиков в инстаграме.

На этом эффект от успешного сингла не прошел. Уже 19 февраля в клубе «Москва» у Вани Дмитриенко прошел первый сольный концерт. А в марте артиста узнали все – со своим главных хитом «Венера-Юпитер» Ваня выступил на шоу «Вечерний Ургант» став полноценной звездой.

Факты

Любимые фильмы: «Невидимый гость» и «Исчезнувшая»

Образцы для подражания: Макс Корж, Монатик, Скриптонит

Спорт: баскетбол и настольный теннис. Имеет разряд по плаванью

Семейное положение: есть девушка

Вредные привычки: сбитый режим

Цитата

-Я не боюсь стать исполнителем с одним хитом. «Венера-Юпитер» - это не мой пик. Чтобы этого не произошло, я очень много работаю. Многие считают, что работа артиста – это легко. На самом деле, все не так. Удержать очень сложно.

Будущее

Ваня Дмитриенко не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает работать. Уже вышел второй сингл «Стерва». Кроме того, юный артист решил воспользоваться своим актерским образованием и снялся в одной из главных ролей в сериале «Олег».