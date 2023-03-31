Депутат Хинштейн не доволен ходом расследования дела о надругательстве над 10-летним мальчиком

Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал недовольство ходом расследования надругательства над 10-летним мальчиком. Мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Напомним, что жуткая история произошла в Тес-Хемском районе Тувы, где трое подростков 15-17 лет надругались над 10-летним мальчиком на секции по национальной борьбе. В отношении школьников завели уголовное дело, но местные жители боялись, что дело могут «слить» из-за связей родителей одного из подозреваемых.

По словам Хинштейна, только 29 марта следователи ознакомили мать пострадавшего мальчика с постановлением о назначении экспертиз, вынесенным еще в январе. Кроме того, с нее взяли подписку о неразглашении.

Также депутат сообщил, что мальчику не было оказано должной психологической и медицинской помощи. Он добавил, что мать ребенка плохо владеет русским языком, но для нее никто не переводил протоколы допросов на тувинский.

Хинштейн выразил мнение, что дело нужно либо изымать из производства СК по Тыве, либо брать расследование под контроль центрального аппарата. Он подготовил депутатские запросы в надзорные ведомства.