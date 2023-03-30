Красноярска полиция приглашает школьников на творческий конкурс «Полицейский Дядя Степа»

Фото: МВД по Красноярскому краю

Краевая полиция приглашает школьников для участия в творческом конкурсе. Речь идет о региональном этапе всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Участвовать в нем могут дети от 6 до 14 лет.

– Маленькие граждане могут принять участие в этом увлекательном мероприятии, создав тематическую поделку из любого материала (пластилин, полимерная глина, текстиль, дерево и т.д.), посвященную работе полиции, – рассказали в МВД.

Поделки с описанием, указанием ФИО ребенка и его местом учебы, а также контактными данными, просят присылать до 24 апреля в Народный музей истории ОВД Красноярского края. Уточнить вопросы можно по телефону 8 (391)245-99-30.

– Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в преддверии Международного дня защиты детей, а авторы лучших работ представят Красноярский край на федеральном этапе конкурса, – добавили в полиции.