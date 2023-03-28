В Красноярском крае пришлось спасать троих рыбаков, которые вышли на хрупкий лед

Фото: служба спасения Красноярского края

Краевые спасатели сегодня провели операцию в районе села Лебяжье Краснотуранского района. Там трое рыбаков решили заняться зимней рыбалкой несмотря на конец марта. История обернулась предсказуемо – лед не выдержал, и троица поплыла в неизвестность на отколовшейся льдине.

Мужчины позвонили на номер 112 и попросили о помощи, после чего к ним выехало судно на воздушной подушке Краснотуранской спасательной станции. Всех троих рыбаков благополучно эвакуировали и провели с ними профилактическую беседу.

– В настоящее время на водоемах края происходит интенсивное таяние льда. Теплая погода и сильный ветер создают условия, при которых отрыв льдин становится весьма вероятным. Выходить, а тем более выезжать на лед водоемов Красноярского края – смертельно опасно, – напомнили спасатели.