Из Красноярска летом будут летать рейсы в Турцию, Монголию, Китай и Азербайджан

Фото: аэропорт Красноярск

Красноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 28 октября – в этот период из Красноярска можно будет улететь в Турцию, Монголию, Азенрбайджан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Таиланд.

В Турцию полеты с апреля будет выполнять Southwind Airlines – рейсы будут летать до Антальи. В Азербайджан до Баку также с апреля отвезет «ИрАэро», «Аэрофлот» полетит в китайские Маньчжурию, Пекин и Урумчи в июне. В Маньчжурию же с апреля будет летать «ИрАэро». В монгольский Улан-Батор с мая рейсы начнет «КрасАвиа».

Также будут действовать внутрироссийские рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Казань, Махачкалу и другие города. В пик сезона в Москву будет вылетать до 10 рейсов в день.

– Напомним, что расписание является предварительным, и может быть изменено авиаперевозчиками. Стоимость перелетов и другие подробности уточняйте у авиакомпаний, – добавили в аэропорту.