В Красноярске коронавирусом заразились 127 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 28 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 127 человек (сутки назад 114). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 434 721 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 96 пациентов (день назад 31), а за все время – 421 926 красноярцев.

За сутки госпитализированы 58 человек, что на 46 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 12 пациентов. Также на сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 298 человек.