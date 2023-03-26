Рекордный полет Федора Конюхова на воздушном шаре завершился в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло приземлились на своем воздушном шаре на аэродроме Хатанга, побив прошлый мировой рекорд по дальности полета. Аэростат преодолел 2 540 километров, рассказал в социальных сетях Федор Конюхов.

Предыдущий рекорд принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. В 1994 году он преодолел по воздуху 2 368 километров.

Путешественники вылетели 24 марта из Кировска и пересекли воздушное пространство пяти регионов России. Впервые полет на тепловом воздушном шаре прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана: Карского и Баренцева.

Таким образом, воздухоплаватели установили еще несколько рекордов: по длительности полета в аэростате за Полярным кругом и длительности беспересадочного перелета на тепловом воздушном шаре.