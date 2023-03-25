В Красноярском крае 15-летний подросток украл у сельчан 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Манском районе 15-летний подросток украл у сельчан 100 тысяч рублей. Причем сделал это не за раз, а в течение двух недель. Узнал, что жители его деревни Верхняя Есауловка хранят у себя дома в стеклянной банке крупную сумму денег. Также узнал, что двери дома не закрываются на ночь. И в начале марта в первый раз тайком пробрался в дом глубокой ночью, когда все члены семьи спали, нашел стеклянный «сейф» и вытащил оттуда часть содержимого.

Первая удача, видимо, окрылила молодого человека, потому что в следующие ночи он повторил свои похождения. 18 марта хозяин дома обнаружил пропажу денег и обратился в полиции. Вскоре вышли на подростка, тот во всем признался. У него изъяли вещи, которые он купил на краденые деньги. Уголовное дело следком завел по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», рассказали в пресс-службе ведомства.