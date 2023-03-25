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НовостиПроисшествия25 марта 2023 3:01

Житель Красноярска похищал у соседа по 7 тысяч рублей каждый день

Уголовное дело передано в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярска похищал у соседа по 7 тысяч рублей каждый день

Житель Красноярска похищал у соседа по 7 тысяч рублей каждый день

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска похищал у соседа по 7 тысяч рублей каждый день. Пока тот не обнаружил пропажу и не обратился в полицию. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Местный житель повадился ходить к пожилому соседу под предлогом позвонить по телефону. Рассказывал ему: «мой телефон сломан, а звонок важный». Доверчивый 73-летний дедушка протягивал ему свой гаджет. Однако вместо звонка обвиняемый заходил в мобильный банк и переводил себе не счет чужие деньги. Почему по 7 тысяч в день? Потому что у пожилого мужчины стоял лимит на суточные траты. Через пять дней он заметил пропажу денег.

Добавим, что «хитроумный» гражданин раньше уже был судим. В этот раз на него завели дело по статье «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.