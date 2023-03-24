Губернатор Усс побывал на красноярском производстве беспилотников

Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня побывал на предприятии «Автономные аэрокосмические системы — ГеоСервис». Там производят беспилотники для различных отраслей – к примеру, в этом году пять их БПЛА по заказу властей начнут патрулирование лесов в районах края.

– Это хороший пример того, как в Красноярском крае формируется высокотехнологичная, интеллектуальная экономика. Ребята создают как собственные летательные аппараты высокого класса, так и обеспечивают «умную» начинку для всей отрасли. Это не просто проекты — это реальная работа. Мы уже используем эти беспилотники для охраны лесов и патрулирования, — отметил Усс.

В свою очередь, гендиректор компании Егор Крылов подчеркнул, что спрос на беспилотники растет. Они требуют небольших затрат на эксплуатацию в сравнении с самолетами и потребляют куда меньше ресурсов.