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НовостиОбщество23 марта 2023 9:43

В Туве зафиксировали 11 очагов бруцеллеза

Это опасное заболевание крупного рогатого скота
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Туве зафиксировали 11 очагов бруцеллеза

В Туве зафиксировали 11 очагов бруцеллеза

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве зафиксировано 11 эпизоотических очагов бруцеллеза. В пяти районах республики вирус найден в отдельных хозяйствах, сообщает правительство республики. Бруцеллез – это серьезная инфекция, она встречается у копытных (коров, овец, коз и свиней). Самое плохое, что она может передаваться и людям. Во всех выявленных случаях специалисты определили круг контактных, их оказалось 30 человек, в том числе 12 детей. У всех взяли кровь на анализ.

Сотрудники ветеринарной службы проводят комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов. Здоровых животных вакцинируют. У животных с сомнительной реакцией берут кровь на анализ. И если он окажется положительным, то в течение 15 дней их придется забить. Причиной появления бруцеллеза называют несоблюдение ветеринарных требований, бесконтрольный выгул скота, несвоевременный вынужденный убой.

Добавим, что в южных районах Красноярского края своя беда. Там один за других ветеринары обнаруживают очаги заражения африканской чумы свиней.