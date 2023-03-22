В Минусинске нашли очаг африканской чумы свиней

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске выявили очаг африканской чумы свиней в городе. Об этом сообщили в местной мэрии – власти уже сформировали оперативный штаб и начали подворовой обход частных хозяйств. Всех зараженных свиней после выявления будут умерщвлять, а их хозяева получат компенсацию.

Пока точный радиус заражения и количество пострадавших животных определяются. В администрации просят горожан не скрывать падеж свиней.

Отметим, что на этой неделе из-за вспышки АЧС был введен карантин в селе Малая Минуса. Там погибли более 30 свиней, из-за чего специалистам пришлось изъять и умертвить всех животных в радиусе 5 километров.