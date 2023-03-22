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НовостиОбщество22 марта 2023 6:59

В Красноярском крае выберут воспитателя и учителя года

В конкурсах принимают педагоги со всего региона
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выберут воспитателя и учителя года. Как рассказали в правительстве, лучшего среди дошкольных педагогов выберут в мае, а среди школьных – в апреле.

Как рассказали в правительстве, среди учителей наибольшее количество заявок от педагогов начальных классов – 11, учителей предметов естественно-научного цикла – 10, русского языка и литературы – 7, учителя математики – 6, истории – 5, иностранного языка – 4, физической культуры – 2 и по одному представителю учителей технологии, музыки, изобразительного искусства.

Воспитатели тоже не отстают – поучаствовать в конкурсе решили 39 педагогов.