В Канске ждет суда мужчина, хранивший для продажи более 20 500 пачек с поддельными сигаретами

Фото: МВД

В Канске ждет суда 37-летний мужчина, закупивший для продажи более 20500 пачек с контрафактными сигаретами. Он хранил их в гараже для продажи, но сбыть не успел. Как рассказали в МВД, всего было изъято товара на сумму около 3 миллионов рублей.

Об этом узнали сотрудники полиции из отдела по экономической безопасности. Во время обыска информация подтвердилась – сигареты хранились в гараже отца мужчины и его личном автомобиле.

Было заведено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере». Несостоявшемуся бизнесмену грозит лишение свободы до 5 лет и большой штраф.