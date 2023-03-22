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НовостиПроисшествия22 марта 2023 5:27

В Канске ждет суда мужчина, хранивший для продажи более 20 500 пачек с поддельными сигаретами

Товар на сумму около 3 миллионов рублей конфисковали
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Канске ждет суда 37-летний мужчина, закупивший для продажи более 20500 пачек с контрафактными сигаретами. Он хранил их в гараже для продажи, но сбыть не успел. Как рассказали в МВД, всего было изъято товара на сумму около 3 миллионов рублей.

Об этом узнали сотрудники полиции из отдела по экономической безопасности. Во время обыска информация подтвердилась – сигареты хранились в гараже отца мужчины и его личном автомобиле.

Было заведено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере». Несостоявшемуся бизнесмену грозит лишение свободы до 5 лет и большой штраф.