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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:31

В Красноярске будут судить водителя автобуса, под колесами которого погибла 85-летняя женщина

Ему грозит до 5 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

В Красноярске предъявлено обвинение водителю автобуса, который переехал 85-летнюю женщину. Об этом сообщает СК по краю.

11 января 2023 года водитель автобуса №60 высадил пассажиров на остановке, но тронулся с места слишком рано – как раз в момент, когда заходила пожилая женщина. В итоге ее придавило дверьми, после чего пенсионерка упала.

Водитель не заметил этого и переехал женщину задними колесами. Красноярка скончалась от травм по дороге в больницу. Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В отношении водителя завели уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал. Дело уже направлено в прокуратуру. Мужчине грозит до 5 лет колонии.