В Красноярске 85-летняя женщина погибла под колёсами автобуса после того, как её зажало дверью

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске утром 11 января произошло смертельное ДТП с автобусом №60. Как сообщили в пресс-службе МВД, все произошло на остановке «Автовокзал Восточный», расположенной на улице Глинки.

85-летняя женщина потихоньку заходила в автобус №60. 63-летний водитель её не заметил, закрыл двери и начал отъезжать от остановки. Женщину зажало дверьми, она не удержалась на ногах и упала прямо под колеса автобуса. Водитель не заметил и этого, поэтому просто проехал по красноярке.

Женщина скончалась от полученных травм практически сразу же, не дождавшись скорую. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все детали произошедшего.