В Туве чиновница насмерть сбила пешехода, сбежала и подралась с полицией

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве задержали женщину, которая сбила пешехода и оказала сопротивление полиции. ДТП произошло в одном из сел Эрзинского района еще 10 марта – под колесами авто оказался мужчина 1997 года рождения. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда скорой.

Как пишет «Тува Онлайн», после аварии автовладелица сбежала с места происшествия. Ее личность полиции удалось установить достаточно скоро – сбившей пешехода водительницей оказалась 45-летняя председатель администрации сельского поселения.

Когда полицейские явились задержать женщину, та отказалась ехать в пункт полиции. Она начала ругаться матом и отбиваться от сотрудников. Гражданку в итоге сопроводили в отделение силой, а заодно составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции.

На суде женщина раскаялась в содеянном и принесла извинения полицейским. Суд, в свою очередь, принял во внимание, что тувинка является матерью с детьми на иждивении, и назначил достаточно мягкое наказание – штраф в размере 3,5 тысяч рублей.

Однако чиновнице также еще предстоит ответить по уголовному делу за нарушение ПДД, которое повлекло гибель пешехода, и бегство с места ДТП. Все это подпадает под уголовную статью, по которой предусмотрен реальный срок – вплоть до 12 лет тюрьмы.

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Как сообщили в республиканском ГИБДД, за рулем «УАЗа» в момент аварии находился учащийся 9 класса. В машине в этот момент находилась его мать – она сидела на пассажирском сиденье. Почему женщина пустила сына за руль в вечернее время в населенном пункте – неизвестно.