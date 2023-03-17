В Туве 15-летний сын чиновницы сел за руль и насмерть сбил пенсионера

Фото: ГИБДД Тувы

В Туве 15-летний подросток за рулем сбил пенсионера. Авария произошла минувшим вечером в одном из сёл Каа-Хемского района. 69-летний мужчина после наезда авто скончался.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, за рулем «УАЗа» в момент аварии находился учащийся 9 класса. В машине в этот момент находилась его мать – она сидела на пассажирском сиденье. Почему женщина пустила сына за руль в вечернее время в населенном пункте – неизвестно.

В полиции также сообщили, что женщина занимает пост заместителя председателя администрации одного из сельских поселений района, и в ее обязанности входит профилактика правонарушений. Тем не менее, чиновница сама решила нарушить закон.

Помимо этого неясно, как семейство вообще оказалось за рулем «УАЗа». Автомобиль по документам принадлежит гражданину, проживающему в Ямало-Ненецком автономном округе, и чиновница не смогла предоставить никаких бумаг, подтверждающих ее право водить этот автомобиль.

Сейчас в полиции начали процессуальную проверку. За передачу управления автомобилем ребенку на мать составили административный протокол, и еще один – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Будет ли подвергнут наказанию сам малолетний водитель – не сообщается.