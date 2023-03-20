В Енисейске заведующая детским садом заработала на «мертвых душах» 2,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Енисейске завели четыре уголовных дела на бывшую заведующую детским садом по статье «Мошенничество». Ее обвиняют в том, что она присвоила себе 2,5 миллиона рублей из бюджета. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой полиции.

С августа 2016 года по май 2022 года обвиняемая работала руководителем одного из дошкольных образовательных учреждений Енисейска. И придумала, как ей увеличить свой доход: она фиктивно устроила к себе на работу на разные должности четырех человек. Фиктивно – значит «работнички» никогда там не появлялись и никто из реальных сотрудников их там не видел. Заработная плата поступала на счета заведующей.

Когда гражданке предъявили доказательства, она во всем призналась. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. Даже если она вернет государству украденную сумму, наказания ей не избежать.