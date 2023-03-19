В Минусинском районе введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

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В Минусинске и в Минусинском районе объявлен режим ЧС - все из-за вспышки чумы свиней, произошедшей там накануне. Известно, что уже погибло более 30 животных. Как сообщается на сайте правительства, установлен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Сейчас местные власти составляют реестр собственников скота, чье поголовье находится под угрозой заражения.

по данным Россельхознадзора, очаг чумы был обнаружен в селе Малая Минуса в одном из личных подсобных хозяйств.

С помощью ФГИС «Меркурий» были установлены предприятия, которые покупали продукцию в зараженном хозяйстве. Были отобраны 25 проб мяса и мясных полуфабрикатов (ребра свиные, мякоть свиная, антрекот свиной, ветчина, сардельки, сосиски и колбаса салями. Эксперты нашли в 7 образцах ДНК вируса африканской чумы свиней.

В целях исключения опасного вируса специалисты Управления Россельхознадзора продолжают отбор проб продукции на других предприятиях.

Напомним, что в карантинной зоне все машины проверяются ветеринарной службой, Специалисты осматривают машины на запрещенные товары: мясо, скот, корма. Причем проходит проверку не только грузовой, но и легковой транспорт. Выезжающие из села автомобили проходят обеззараживание. Для этого она проезжают по пропитанным специальным раствором опилкам.

ВАЖНО: Вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека. Владельцам же личных подсобных хозяйств при первых признаках заболевания животных и в случае падежа необходимо в срочном порядке обращаться в районные отделы ветеринарии и обособленные подразделения Управления Россельхознадзора. Также напоминаем, что скармливание пищевых отходов животным запрещено. Инфицированная продукция, которая попадает в отходы – один из основных источников вируса АЧС, поэтому их категорически нельзя использовать в корм животным.

Управлением Россельхознадзора организована «горячая линия» — тел. (391) 201-93-07 В нерабочее время – моб. 8-923-557-41-79 Телефоны обособленных подразделений Управления в районах края: г. Назарово (39155) 7 23 30 г. Канск (39161) 9 00 27 г. Минусинск (39132) 5 15 31 г. Енисейск (39195) 2 51 8174