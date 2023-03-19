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НовостиОбщество19 марта 2023 6:27

В Дивногорске на набережной появились 3 «уткомата» для правильного кормления птичек

В них загружен безопасный корм для водоплавающих
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Дивногорска

Фото: администрация Дивногорска

В Дивногорске на набережной установили 3 «уткомата» для правильного кормления птичек. Как рассказали в администрации города, в автоматы с кормом загружена безопасная еда для водоплавающих, которая не принесет вреда уточкам.

В отличии от хлеба и семечек, которыми чаще всего подкармливают уточек отдыхающие, специальный корм не тонет в воде, что позволяет водоплавающим кормиться в естественной среде.

Предприниматель Евгений, которому пришла идея установить такие автоматы в городе, рассказывает, что такое новшество он увидел в одном из городов России. Заприметил сразу, решив, что родному Дивногорску «уткоматы» пойдут на пользу – набережная станет еще привлекательнее, а уточки более здоровыми.

Отметим, что в Красноярске подобных «уткоматов», в популярных местах кормления водоплавающих, нет.