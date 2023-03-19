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НовостиОбщество19 марта 2023 3:22

В Красноярске четырежды судимый водитель без прав пытался спрятаться на заднем сидении автомобиля от сотрудников ГИБДД

Но от штрафа за вождение без прав его это не спасло
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД поймали четырежды судимого за пьяное вождение автолюбителя без прав. В этот раз он был трезв, но этот факт от штрафа его не спас.

Как рассказали в ГИБДД, мужчину на ВАЗе остановили для проверки документов. Но когда сотрудники ДПС подошли к автомобилю, водительское сидение пустовало… На переднем пассажирском сидела девушка, а на заднем – мужчина.

Инспекторы ДПС попросили «водителя» выйти, на что в ответ услышали от пассажиров: «Я не был за рулем» и «А вы видели, чтобы машина ехала?». Ну да, а двигалось авто само, у нас же ВАЗ имеет функции беспилотника, чтобы везти пассажиров без управления водителем.

В общем, все ухищрения не спасли водителя от штрафа в 30 000 рублей.