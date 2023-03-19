В Красноярске четырежды судимый водитель без прав пытался спрятаться на заднем сидении автомобиля от сотрудников ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД поймали четырежды судимого за пьяное вождение автолюбителя без прав. В этот раз он был трезв, но этот факт от штрафа его не спас.

Как рассказали в ГИБДД, мужчину на ВАЗе остановили для проверки документов. Но когда сотрудники ДПС подошли к автомобилю, водительское сидение пустовало… На переднем пассажирском сидела девушка, а на заднем – мужчина.

Инспекторы ДПС попросили «водителя» выйти, на что в ответ услышали от пассажиров: «Я не был за рулем» и «А вы видели, чтобы машина ехала?». Ну да, а двигалось авто само, у нас же ВАЗ имеет функции беспилотника, чтобы везти пассажиров без управления водителем.

В общем, все ухищрения не спасли водителя от штрафа в 30 000 рублей.