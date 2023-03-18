В Красноярске фура сбила переходившего в неположенном месте мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

18 марта в Ленинском районе Красноярска фура сбила пенсионера. Подробности «КП-Красноярск» рассказали в ГИБДД.

Авария произошла в районе дома на Мичурина, 39. Ориентировочно в 16:30 часов пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, где его сбил КамАЗ. Водитель не успел затормозить.

Пешеход выжил, но получил серьезные травмы, он находится в реанимации. Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.