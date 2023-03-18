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НовостиПроисшествия18 марта 2023 12:40

В Красноярске фура сбила переходившего в неположенном месте мужчину

Пострадавшего госпитализировали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске фура сбила переходившего в неположенном месте мужчину

В Красноярске фура сбила переходившего в неположенном месте мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 марта в Ленинском районе Красноярска фура сбила пенсионера. Подробности «КП-Красноярск» рассказали в ГИБДД.

Авария произошла в районе дома на Мичурина, 39. Ориентировочно в 16:30 часов пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, где его сбил КамАЗ. Водитель не успел затормозить.

Пешеход выжил, но получил серьезные травмы, он находится в реанимации. Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.