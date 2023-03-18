В Красноярске коронавирусом заразились 102 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 18 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 102 человека (сутки назад 105). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 433 484 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 113 пациентов (день назад 89), а за все время – 420 831 красноярец.

За сутки госпитализированы 23 человека, что на 13 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 36 пациентов. Также за сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 292 человека.