В Красноярском крае приняли новый закон о налогах на имущество организаций Фото: Мария ЛЕНЦ

17 марта в Красноярске был принят новый закон о налогах на имущество организаций. Его рассматривали в краевом Заксобрании.

Так, для ресурсоснабжающих организаций продляется освобождение от налога на имущество до 2026 года – это сделано для сдерживания роста цен на ЖКХ. Аналогичная мера поддержки продлена и для организаций, производящих и обрабатывающих сельхозкультуры.

Льготное налогообложение вводится для компаний, инвестирующих в северные территории. Для энергетиков предусмотрена льгота в 50% если они займутся строительством школ и детских садов.