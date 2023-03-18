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НовостиОбщество18 марта 2023 4:21

В Красноярске объявили торги на ремонт аварийной школы №86

Начальная цена контракта – более 80 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
План реконструкции. Фото: мэрия Красноярска

План реконструкции. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске реконструируют аварийную школу №86 на улицы Лизы Чайкиной. Торги объявила мэрия Красноярска.

В план реконструкции школы входит частичная замена подвальных перекрытий, усиление и утеплений кирпичных стен здания школы, декоративная облицовка, установка пандуса, возведение нового крыльца. Внутри школы подрядчик должен будет заменить полы, вентиляцию и сантехнику.

Начальная стоимость контракта на ремонт – 80,5 миллионов рублей. Окончить работы необходимо до лета 2024 года. Напомним, что школу закрыли еще в 2020 году. Учеников же разделили между школой №12 и 9-м лицеем.