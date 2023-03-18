Житель Красноярска обманул женщину на 75 тысяч рублей при организации похорон Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска будут судить за обман женщины при организации похорон. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

У 78-летней красноярки скончался супруг. Помочь с похоронами горюющей вдове вызвался давний знакомый. Он пообещал организовать прощание в лучшем виде. Сибирячка поверила мужчине, дала ему банковскую карту и пароль.

Красноярец слово сдержал. Похороны действительно были организованы, на все ушло 182 тысячи рублей. Однако после пенсионерка попросила знакомого отчитаться за расходы и вернуть карту. Но мужчина рассказал, что карту зажевал банкомат.

Проверив операции по выписке из банка, женщина узнала, что из 182 тысяч 75 тысяч знакомый потратил на свои нужды. Она написала заявление в полицию. В отношении мужчины завели уголовное дело. Деньги он вернул, но от суда это его не спасло. Материалы дела находятся на рассмотрении.