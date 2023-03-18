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НовостиОбщество18 марта 2023 3:42

Аэропорт Красноярска оштрафовали за слишком высокие цены на заправку самолетов

Выявлено нарушение антимонопольного законодательства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Аэропорт Красноярска оштрафовали за слишком высокие цены на заправку самолетов

Аэропорт Красноярска оштрафовали за слишком высокие цены на заправку самолетов

Фото: Мария ЛЕНЦ

ООО «Аэропорт Емельяново» оштрафовали за слишком высокие цены на услуги ТЗК. Об этом сообщает региональная антимонопольная служба.

Дело в том, что с 2021 года аэропорт включил в стоимость расходов для топливнозаправочных комплексов статьи расходов, не относящихся к их деятельности. При этом стоимость услуг превышала сумму необходимых расходов и прибыли в 4 раза.

ФАС решила, что аэропорт получает необоснованную прибыль. В итоге антимонопольщики предписали установить обоснованные цены на услуги. Кроме того, компании предстоит выплатить штраф.