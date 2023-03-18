Аэропорт Красноярска оштрафовали за слишком высокие цены на заправку самолетов Фото: Мария ЛЕНЦ

ООО «Аэропорт Емельяново» оштрафовали за слишком высокие цены на услуги ТЗК. Об этом сообщает региональная антимонопольная служба.

Дело в том, что с 2021 года аэропорт включил в стоимость расходов для топливнозаправочных комплексов статьи расходов, не относящихся к их деятельности. При этом стоимость услуг превышала сумму необходимых расходов и прибыли в 4 раза.

ФАС решила, что аэропорт получает необоснованную прибыль. В итоге антимонопольщики предписали установить обоснованные цены на услуги. Кроме того, компании предстоит выплатить штраф.