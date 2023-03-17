Прокуратура заинтересовалась хрупкими крышами, которые снес ураган в Норильске

Фото и видео: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после ЧП в Норильске. Там ураганный ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов. В некоторых случаях кровля отрывалась от дома огромными секциями.

– Ведомством будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан и требований законодательства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в части достаточности принятых мер и восстановления нарушенных прав. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – заявили в ведомстве.

Отметим, что в Норильске продолжается сильный ураган, который неофициально называют «черной пургой». Из-за него в местном аэропорту задерживают рейсы, а жителей просят не выходить на улицу без необходимости.