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НовостиПроисшествия17 марта 2023 15:21

В Абакане водитель устроил жесткое ДТП и бросил пассажиров умирать на дороге

Полиция разыскивает беглеца, чтобы установить, не был ли он пьян в момент аварии
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Взгляд Инфо"

Фото: "Взгляд Инфо"

В Абакане водитель разбил автомобиль на ночной дороге и бросил пассажиров умирать. ДТП произошло минувшей ночью – «Лада Приора» влетела в уличный знак и забор, из-за чего автомобиль буквально разнесло. Водитель умудрился пережить аварию без особых повреждений – он выбрался из покореженного салона и сбежал с места ДТП.

Когда к «Приоре» прибыли экстренные службы, они обнаружили на месте двоих пассажиров. 17-летний подросток к приезду медиков был уже мертв. Его 19-летнего приятеля успели доставить в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

Полиция разыскивает беглого водителя. Правоохранители пока не знают, по какой причине тот сбежал, но допускают, что за рулем находился подросток, пьяный или лишенный прав водитель.