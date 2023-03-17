В Красноярском крае объявлены имена победителей конкурса «Лес глазами детей»

Кристина Бурдина
В Красноярске сегодня подвели итоги конкурса «Лес глазами детей». В нем приняли участие почти 700 детей из разных районов региона. Каждый рисунок – это посыл к тому, что лес нужно любить и беречь. Поэтому все участники справились со своей задачей на твердую пятерку.
Напомним, конкурс приурочен к Всемирному Дню лесов, который отмечается 21 марта. Это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда». Его партнерами также выступили компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех», Иланское лесничество и краевое Общество лесоводов.
Сюрприз! Победителями стали 13 (вместо 12 заявленных) участников в трех номинациях:
В номинации «Выбор читателей»:
1 место - Кристина Бурдина;
2 место - Анастасия Митина;
3 место - Артем Братусь.
Анастасия Митина
В номинации «Выбор партнера» краевого Лесопожарного центра:
Виктория Тютрина;
Семён Ларионов;
Артем Соловьев;
Дмитрий Дехант.
В номинации «Выбор партнера» Иланского лесничества:
Ксения Апанасевиц;
Аксинья Муранец;
Арина Евменко.
В номинации «Выбор редакции «Комсомольская правда»:
Алиса Шестакова;
Милана Амосиева;
Ярослав Добряков.
Поздравляем победителей и приглашаем на торжественное награждение 21 марта в 11.00 в краевой Музей леса по адресу: Академгородок, 50А. Художников ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.
Благодарим всех участников конкурса, а также их наставников и родителей за проявленные таланты и активность. Вы можете скачать диплом участника после объявления результатов конкурса на странице конкурса по ссылке.
Артем Братюсь