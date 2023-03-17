В Красноярском крае объявлены имена победителей конкурса «Лес глазами детей»

Кристина Бурдина

В Красноярске сегодня подвели итоги конкурса «Лес глазами детей». В нем приняли участие почти 700 детей из разных районов региона. Каждый рисунок – это посыл к тому, что лес нужно любить и беречь. Поэтому все участники справились со своей задачей на твердую пятерку.

Напомним, конкурс приурочен к Всемирному Дню лесов, который отмечается 21 марта. Это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда». Его партнерами также выступили компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех», Иланское лесничество и краевое Общество лесоводов.

Сюрприз! Победителями стали 13 (вместо 12 заявленных) участников в трех номинациях:

В номинации «Выбор читателей»:

1 место - Кристина Бурдина;

2 место - Анастасия Митина;

3 место - Артем Братусь.

Анастасия Митина

В номинации «Выбор партнера» краевого Лесопожарного центра:

Виктория Тютрина;

Семён Ларионов;

Артем Соловьев;

Дмитрий Дехант.

В номинации «Выбор партнера» Иланского лесничества:

Ксения Апанасевиц;

Аксинья Муранец;

Арина Евменко.

В номинации «Выбор редакции «Комсомольская правда»:

Алиса Шестакова;

Милана Амосиева;

Ярослав Добряков.

Поздравляем победителей и приглашаем на торжественное награждение 21 марта в 11.00 в краевой Музей леса по адресу: Академгородок, 50А. Художников ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.

Благодарим всех участников конкурса, а также их наставников и родителей за проявленные таланты и активность. Вы можете скачать диплом участника после объявления результатов конкурса на странице конкурса по ссылке.