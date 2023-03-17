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НовостиОбщество17 марта 2023 10:19

Дороги Красноярской агломерации будут находиться под единой системой наблюдения

Это позволит службам автоматизировано и оперативно управлять дорожной обстановкой
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: сайт правительства Красноярского края

Фото: сайт правительства Красноярского края

Дороги Красноярской агломерации будут находиться под единой сетью наблюдения. Как сообщают на сайте правительства, такое решение позволит службам автоматизировано и оперативно управлять дорожной обстановкой. Например, выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги.

На пригородных трассах в 2023 году установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. В Красноярске - 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами.