Мэр Красноярска Владислав Логинов принял участие во встрече глав «Городов трудовой доблести»

Владислав Логинов на форуме. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Вместе с мэрами российских городов тему «Стела трудовой доблести, как точка сборки патриотических проектов» обсудили представители Региональных отделений Российского военно-исторического общества в СФО и участники различных молодежных движений Сибири.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко напомнил участникам встречи о том, что с 2020 по 2022 годы Президентом Владимиром Путиным были подписаны указы о присвоении 53 городам Российской Федерации звания «Город трудовой доблести».

За минувшие два года установлены памятные стелы в 28 городах-лауреатах почетного звания. В 2023 году эта программа продолжена. Он также отметил, что реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря эффективной совместной работе РВИО и администраций российских городов.

«Стела – история в камне. И сейчас, когда в некоторых странах сносят памятники, думая, что тем самым сотрут из сознания людей историю, мы памятники ставим – чтобы многие поколения жителей российских городов знали и помнили свои истоки. Когда сегодня на форуме я увидел 4 тысячи человек с горящими глазами – это впечатлило. Ради этих молодых ребят мы все и делаем!» – подчеркнул Николай Овсиенко.

Выступая перед участниками встречи, глава Красноярска Владислав Логинов отметил, что для красноярцев трудовая доблесть – характеристика не только исторического прошлого нашего города, но и его настоящего.

Участники форума. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Как и в прошлые годы, в городе на Енисее действуют уникальные предприятия, благодаря которым Красноярск продолжает играть роль оборонного щита страны.

«Благодаря тому, что в стране появилось это почетное звание общество, с более подобающим вниманием стало относиться к человеку труда и великой ценности труда. Этот важный смысл пронизывает все события, которые мы организуем возле стелы «Город трудовой доблести». Неслучайно местом ее установки стал сквер в промышленном Ленинском районе. Прежде всего, ветераны и коллективы наших предприятий, представители трудовых династий стали самыми активными участниками первых событий, которые мы организовали возле стелы. Стела, как символ труда, стала местом проведения торжественных церемоний открытия и закрытия сезонов Трудовых отрядов главы города. Молодежное движение объединяет тысячи школьников, которые благоустраивают и наводят порядок на улицах города, помогают людям старшего поколения», - сказал Владислав Логинов.

Он также рассказал о предложении ветеранов-красноярцев, которое уже в следующем году станет новой городской традицией.

«В Красноярске живет полный кавалер ордена Трудовой Славы Юрий Филиппович Иванашкин. На недавней нашей встрече он предложил включить в список городских мероприятий конкурс среди предприятий Красноярска на звание лучшего трудового коллектива в разных номинациях. Вместе с другими ветеранами мы решили, что церемонию награждения будем проводить 1 мая на площади возле стелы «Город трудовой доблести». Вручать награды, конечно, будут красноярские орденоносцы, Герои труда», - сказал Владислав Логинов.

В продолжение встречи участники мероприятия обменялись опытом по поддержанию интереса к теме трудового подвига нашего народа. По итогам формата были намечены совместные мероприятия у памятных стел «Город трудовой доблести», а также выработаны подходы по привлечению молодежной аудитории через просветительские и событийные проекты.