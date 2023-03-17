В Кировском районе Красноярска обнаружили 124 рекламы наркотиков на фасадах и заборах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировском районе Красноярска специалисты администрации обнаружили 124 рекламных объявлений, размещенных на фасадах зданий и заборах, которые предлагают купить наркотические вещества. Как сообщили в мэрии города, такое количество найдено с начала 2023 года.

Больше всего объявлений о продаже запрещенных веществ было расклеено и нанесено на улицах: Станочная, Щербакова, Котовского и в переулке Автобусном.

Информация о нарушениях сразу же передается в отдел полиции, комиссию по административным правонарушениями, а также собственникам зданий, управляющим компаниям и ТСЖ. Они обязаны в кратчайшие сроки стереть надписи или закрасить. Если этого не происходит, выписывается штраф.