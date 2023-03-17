В Красноярском крае к 10 годам колонии приговорили убийцу 17-летнего парня

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В Богучанском районе к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорили убийцу 17-летнего парня. Как сообщили в прокуратуре, 37-летний мужчина также должен будет выплатить матери погибшего 1,7 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Молодой парень подрабатывал в шиномонтажке, расположенной в ТЦ в селе Чунояр. Подросток зашел в магазин, расположенный в том же торговом центре и поссорился там с мужчиной.

Конфликт вскоре перерос в драку на улице, однако поначалу стороны разошлись бескровно. Подросток вернулся в шиномонтаж, а старший участник драки – в магазин за ножом. Вооружившись, мужчина снова ворвался в шиномонтажку и нанес подростку несколько ударов в грудь.

Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, но спасти парня врачи не смогли.