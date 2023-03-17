Жительница Красноярска стала Почетным донором России

Елена Исаева с наградой. Фото предоставлено компанией

Красноярке Елене Исаевой вручили высокую государственную награду - нагрудный знак «Почетный донор России». Женщина сдает кровь уже около трех лет, на ее счету – более 40 донаций. Ее регулярно приглашают в Красноярский краевой центр крови: у Елены Сергеевны довольно редкий, высоко востребованный фенотип крови.

- Хочу помогать людям, делать что-то доброе и полезное. Кровь нужна круглый год. Она часто требуется пострадавшим в результате аварий, пожаров и несчастных случаев, а также тяжелобольным. Надеюсь, сданная мною кровь помогает врачам спасать человеческие жизни, – говорит почетный донор.

Елена Исаева работает на Красноярском цементном заводе более 20 лет. На предприятие пришла сразу после получения диплома о среднем образовании. Сейчас она – аттестованный лаборант пятого разряда и опытный наставник: передает профессиональные знания молодым специалистам.

- Донорство – это благородное дело, Елена Сергеевна показывает достойный пример своим друзьям и коллегам. Горжусь тем, что в нашем коллективе есть Почетный донор России, – прокомментировал награждение сотрудницы управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

НАША СПРАВКА

«Почетный донор России» - звание, которым награждаются доноры, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты определенное количество раз. Доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату. Для получения звания нужно сдавать кровь или ее компоненты:

- 40 раз — цельную кровь,

- 60 раз — плазму крови,

- всего 40 раз, из них цельной крови не менее 25 раз. Например, 30 донаций цельной крови + 10 донаций плазмы,

- всего 60 раз, из них цельной крови не менее 1 раза и не более 24 раз. Например, 10 донаций цельной крови + 50 донаций плазмы.

Для почетных доноров действуют различные меры социальной поддержки.