Фото: Антон Шаталов

В Красноярске показали, как преобразится Николаевка после строительства нового микрорайона. Будущий квартал показал архитектор Антон Шаталов в своем телеграм-канале.

Площадь участка будет составлять 18 га. На нем расположатся жилые дома, социальные учреждения, торгово-пешеходные улицы, скверы и развитая инфраструктура. Район украсят архитектурная подсветка, переменная этажность, озеленение.

Помимо современных мотивов, архитекторы планируют бережно сохранить некоторые объекты старой Николаевки, которым не один десяток лет.