В Красноярске сотрудник пенсионного фонда заплатит 2 миллиона рублей штрафа за взятку в 700 000 рублей

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В Красноярске осудили бывшего сотрудника пенсионного фонда. Как сообщает пресс-служба УФСБ, специалисту за взятку в 700 000 рублей назначили наказание в виде штрафа в 2 миллиона и запрет на работу в госслужбе на 5 лет.

Специалист работал начальником управления информационных технологий ПФР. За 700 000 рублей он должен был «обеспечить» пенсионный фонд контрафактной оргтехникой на сумму 8 миллионов рублей. Его действия пресекли сотрудники УФСБ.

Но это еще не все. Оказалось, что начальник отдела также принял и оплатил не выполненные работы по модернизации локально вычислительной сети в здании отделения. Своими действиями мужчина нанес организации ущерб в размере около 3 млн руб. В его отношении заведено еще одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».